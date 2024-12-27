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В РФ перестали работать через голосовых помощников умные лампы Philips Hue

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Российские пользователи начали сообщать о проблемах с управлением умными лампами Philips Hue через голосовых помощников «Алиса», «Салют» и «Маруся».

Также заблокирован доступ к мобильному приложению, при попытке войти появляется сообщение о неверном пароле, и восстановить его не удается.

Управлять лампами можно только с помощью голосового ассистента Siri, умных колонок Apple, Bluetooth-пультов или хабов умного дома.

Эксперты из Telecom Daily предполагают, что проблема может быть связана с технической ошибкой после обновления приложения.

Ранее, в 2022 году, из-за санкций пользователи уже сталкивались с ограничениями, но возможность управлять ранее добавленными устройствами сохранялась.

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