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В РФ оценили риски хакерских атак на лифты в «умных» домах

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По словам Николая Фомина, технического директора IT-направления МТС, хакерские атаки на лифты и системы доступа в «умных» домах в России маловероятны.

Все потенциальные киберриски учтены в государственных стандартах. Если застройщики используют надежных поставщиков, угрозы хакерских атак можно эффективно нейтрализовать, пишет «Газета.ру».

Фомин отметил, что застройщики создают безопасные сетевые контуры, ограничивая доступ извне. Это значительно снижает риск сбоев в работе систем.

Однако ответственность за безопасность в «умных» квартирах лежит на собственниках, которым рекомендуется обновлять программное обеспечение и использовать сложные пароли.

Также стоит избегать непроверенных Wi-Fi-сетей и создать отдельную сеть для «умных» устройств, чтобы защитить их от постороннего доступа.

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