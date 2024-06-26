В РФ названы социальные сети наиболее популярные среди подростков

Медиаисследовательская компания Mediascope опубликовала отчет, который рассказывает о популярности различных социальных сетей среди подростков.

Из отчета следует, что подростки больше всего времени проводят в TikTok, несмотря на введенные ограничения для российских пользователей. В среднем подростки в возрасте от 12 до 17 лет тратят 71 минуту в день на TikTok.

На втором месте находится Telegram с временем использования в 59 минут в день, а «ВКонтакте» замыкает тройку лидеров с показателем в 21 минуту в день.

Однако, с точки зрения охвата, Telegram лидирует среди подростков: ежедневно мессенджером пользуется как минимум на одну минуту 80,6% подростков в возрасте от 12 до 17 лет. У «ВКонтакте» этот показатель составляет 64,9%, а у TikTok — 62,2%.

Среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет Telegram также является лидером по времени использования со средним показателем в 46 минут в день.

На втором месте находится TikTok с 44 минутами, а «ВКонтакте» занимает третье место с 34 минутами. Среди аудитории в возрасте от 25 до 34 лет «ВКонтакте» занимает первое место с 33 минутами, Telegram на втором месте с 22 минутами, а TikTok на третьем месте с 19 минутами.

В отчете также указывается, что подростки предпочитают смотреть видео на YouTube. Примерно 90% времени, которое они тратят на видеосервисы, приходится на YouTube.

Например, подростки в возрасте от 12 до 17 лет проводят на YouTube 76 минут из общих 84 минут в день. Аналогично пользователи в возрасте от 18 до 24 лет тратят на YouTube такое же количество времени — 76 минут из общих 88 минут просмотра видео в день.

Среди аудитории от 25 до 34 лет среднее время просмотра видео в интернете составляет 72 минуты в день, из которых на YouTube приходится 58 минут.