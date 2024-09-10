В РФ направят 59 миллиардов на улучшение системы блокировок в интернете

Роскомнадзор (РКН) планирует потратить 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в России. Эти изменения предусмотрены в федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности», который направлен на улучшение защиты от угроз в интернете.

Ведомство объясняет необходимость модернизации растущим объемом интернет-трафика, что позволит более эффективно бороться с VPN-сервисами. Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях операторов связи, будут обновлены и дополнены новыми функциями.

Планируется, что в течение пяти лет на модернизацию выделят 58,97 миллиарда рублей. Это позволит увеличить скорость обработки трафика до 725,6 Тбит/с и повысить эффективность блокировки VPN до 96%. РКН также работает над созданием единой платформы для борьбы с мошенничеством и системой блокировки фишинговых сайтов.

Хотя система блокировки была недавно завершена, эксперты отмечают, что новые изменения могут сделать обход блокировок сложнее и дороже для пользователей. В ведомстве подчеркивают, что использование VPN-сервисов само по себе не запрещено, но обход блокировок — это уже незаконно.

В результате, пользователи интернета могут столкнуться с увеличением сложностей при доступе к запрещенному контенту.

Источник: forbes.ru.