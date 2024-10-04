В РФ начались продажи умных часов Huawei Watch D2

Компания М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж новых умных часов Huawei Watch D2, которые могут измерять артериальное давление в течение всего дня.

Цена на эти часы составляет 34 999 рублей, а покупатели, оформляющие заказ до 3 ноября, получат в подарок HUAWEI WATCH FIT 3.

Часы оснащены функцией, позволяющей мониторить артериальное давление (СМАД) круглосуточно. Они могут определять средние значения давления и анализировать его ритм, что поможет оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Часы используют технологию HUAWEI TruSense™, которая отслеживает различные жизненные показатели, такие как пульс и уровень кислорода в крови, с высокой точностью.

Для измерения давления предусмотрена специальная манжета, которая является самой узкой в своей категории и обеспечивает комфортное использование.

Huawei Watch D2 поддерживают более 80 тренировочных режимов, автоматически распознают различные активности и могут подключаться к смартфонам через Bluetooth. Время работы без подзарядки составляет до 5 дней.

Часы доступны в черном и золотистом цветах.