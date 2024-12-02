В РФ начались продажи умного кольца Amazfit Helio Ring за 25 тыс. рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж умного кольца Amazfit Helio Ring по цене 24 999 рублей.

Это кольцо сочетает в себе функциональность и элегантный дизайн, выполненное из легкого и прочного титанового сплава для комфортного ношения.

Amazfit Helio Ring оснащено множеством сенсоров для мониторинга здоровья, включая измерение пульса и уровня кислорода в крови, отслеживание стресса и мониторинг сна. Оно также анализирует физическую активность, считая шаги и калории, и поддерживает более 20 видов тренировок.

Кольцо интегрировано с платформой Zepp OS, что позволяет использовать искусственный интеллект для анализа данных через мобильное приложение.

Устройство обеспечивает до 4 дней автономной работы, водонепроницаемое до 5 ATM, что позволяет носить его во время плавания. Полная зарядка занимает всего 1 час.