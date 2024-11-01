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В РФ начались продажи ударопрочного смартфона HONOR X7c

Автор На чтение 1 мин Просмотров 112 Опубликовано

В России начались продажи нового ударопрочного и влагозащищенного смартфона HONOR X7c по цене от 17 990 рублей. При покупке в некоторых магазинах, первые покупатели получат скидку и подарок.

В РФ начались продажи ударопрочного смартфона HONOR X7c

Смартфон имеет прочную конструкцию с усиленным стеклом, что защищает его от падений и влаги. HONOR X7c получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance за устойчивость к ударам и степень защиты IP64.

Устройство оснащено батареей на 5200 мА·ч, обеспечивающей до 28,5 часа работы со стриминговыми сервисами и до 21,5 часа воспроизведения видео.

В РФ начались продажи ударопрочного смартфона HONOR X7c

В нем есть суперэнергосберегающий режим, позволяющий при 2% заряда говорить до 55 минут.

Смартфон имеет 6,77-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 685 и до 256 ГБ памяти. Основная камера на 108 Мп обеспечивает высокое качество фото.

Цены: 17 990 рублей за версию 6+128 ГБ и 20 990 рублей за 8+256 ГБ.

В РФ начались продажи ударопрочного смартфона HONOR X7c

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