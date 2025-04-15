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В РФ начались продажи телевизоров TCL P7K по цене от 35 тыс. рублей

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Компания TCL анонсировала новую серию QLED-телевизоров P7K с цельным монолитным корпусом. Эти телевизоры оснащены экранами с современными квантовыми кристаллами, которые обеспечивают яркие цвета и точность передачи до 93% по стандарту DCI-P3, а также более 1 миллиарда оттенков.

Модели поддерживают форматы HDR10+ и Dolby Vision для высококачественного изображения. Технология HVA улучшает контрастность и устраняет блики. Процессор AiPQ с искусственным интеллектом автоматически настраивает параметры изображения для лучшего качества.

Для геймеров предусмотрен режим Game Master, который улучшает плавность игры и снижает задержки. Аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos создает объемный звук.

Телевизоры P7K имеют прочный металлический корпус и работают на Google TV, предлагая удобный доступ к приложениям и контенту. Они представлены в размерах 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов, а цена начинается от 34 999 рублей за модель с диагональю 43 дюйма.

В РФ начались продажи телевизоров TCL P7K по цене от 35 тыс. рублей

Источник: cnews

TCL TCL P7K
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