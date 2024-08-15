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В РФ начались продажи смартфонов Vivo X100 и X100 Pro c Dimensity 9300 и 16 ГБ ОЗУ

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В российских магазинах начали продавать смартфоны vivo X100 и X100 Pro. Эти модели имеют мощный процессор MediaTek Dimensity 9300, защиту по стандарту IP68 и продвинутые камеры.

В РФ начались продажи смартфонов Vivo X100 и X100 Pro c Dimensity 9300 и 16 ГБ ОЗУ

Обе версии оснащены 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц.

Модель X100 Pro оснащена тройной камерой (все по 50 Мп), с автофокусом и оптической стабилизацией. В X100 доступна основная камера на 50 Мп, телевик на 64 Мп и ультраширик на 50 Мп.

В РФ начались продажи смартфонов Vivo X100 и X100 Pro c Dimensity 9300 и 16 ГБ ОЗУ

За автономную работу устройств отвечает аккумулятор на 5000 мАч для X100 и 5 400 мАч для про-версии. Смартфоны вышли в в черном и синем цветах по цене 109 999 и 129 999 рублей за vivo X100 и X100 Pro соответственно.

 

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