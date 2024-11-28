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В РФ начались продажи смартфона Samsung Galaxy A16 по цене от 20 000 рублей

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Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A16. Стоимость устройства в магазинах сети начинается от 19 999 рублей.

В РФ начались продажи смартфона Samsung Galaxy A16 по цене от 20 000 рублей

Samsung Galaxy A16 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц и процессором Mediatek Helio G99. Для любителей фотографии предусмотрена тройная камера: основная на 50 МП, ультраширокоугольная на 5 МП и камера для макроснимков на 2 МП. Смартфон имеет тонкий корпус толщиной 7,9 мм и защиту по стандарту IP54.

Galaxy A16 оборудован батареей емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и системой безопасности Samsung Knox Vault. Устройства будут получать обновления операционной системы и безопасности в течение шести лет.

Покупатели могут выбрать из трех цветов: черного, серого и зеленого. Цены на Galaxy A16 составляют 19 999 рублей за модель с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти и 24 999 рублей за версию с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

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