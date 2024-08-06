В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей

Компания OPPO анонсировала запуск смартфона A60 в России, который относится к среднебюджетному сегменту, а также отличается наличием тонкого корпуса.

Смартфон A60 имеет LTPS-дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1604×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 950 нит.

Производительность обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя UFS 2.2 составляет 128 или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

Основная камера включает 50 Мп сенсор и 2 Мп датчик для размытия фона, а фронтальная камера — 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (45 Вт), что позволяет зарядить 50% батареи за 30 минут.

Смартфон работает на Android 14 с оболочкой ColorOS 14.0.1 и защищен от пыли и влаги по стандарту IP54. Также имеется 3,5-мм разъем для наушников.

OPPO A60 уже доступен для предзаказа в России по цене 19 999 рублей.