Главная » Новости

В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания OPPO анонсировала запуск смартфона A60 в России, который относится к среднебюджетному сегменту, а также отличается наличием тонкого корпуса.

В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей

Смартфон A60 имеет LTPS-дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1604×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 950 нит.

Производительность обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя UFS 2.2 составляет 128 или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей

Основная камера включает 50 Мп сенсор и 2 Мп датчик для размытия фона, а фронтальная камера — 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (45 Вт), что позволяет зарядить 50% батареи за 30 минут.

Смартфон работает на Android 14 с оболочкой ColorOS 14.0.1 и защищен от пыли и влаги по стандарту IP54. Также имеется 3,5-мм разъем для наушников.

OPPO A60 уже доступен для предзаказа в России по цене 19 999 рублей.

В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей В РФ начались продажи смартфона OPPO A60 с Snapdragon 680 за 20 тыс. рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.