В РФ начались продажи смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition за 32 000 рублей

Компания М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж нового смартфона Infinix NOTE 40 Racing Pro Edition, созданного в партнерстве с BMW. Его цена составляет 31 990 рублей, но с 19 августа по 3 сентября устройство можно купить за 26 990 рублей.

Модели NOTE 40 Racing Edition будут доступны в версиях NOTE 40 и NOTE 40 Pro. Стоимость Infinix NOTE 40 Racing Edition будет объявлена позже. Они поддерживают быструю зарядку до 70 Вт и беспроводную зарядку до 20 Вт с помощью технологии MagCharge. В комплекте также идет чехол с магнитами для удобной подзарядки.

Дизайн смартфона вдохновлен темой скорости. Задняя панель украшена линиями, символизирующими динамику гоночных машин. Использование премиальных материалов придает устройству стильный вид и легкость.

Дополнительные особенности включают эксклюзивные обои и интерфейс, отражающие энергетику гоночных трасс. Смартфон обладает AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а на задней панели имеется 108-мегапиксельная камера с трехкратным зумом, а для про-версии доступна оптическая стабилизация.