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В РФ начались продажи Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 по цене от 120 тыс. рублей

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Ранее устройства предлагались для предзаказа, а теперь они доступны в российских магазинах по цене от 120 тыс. рублей.

В РФ начались продажи Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 по цене от 120 тыс. рублей

В РФ начались продажи складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, где Galaxy Z Fold6 обходится дороже и оценен от 190 до 230 тыс. рублей в зависимости от конфигурации. Устройство Galaxy Z Flip6 предлагается по цене от 120 до 230 тыс. рублей.

Российские компании сообщили, что еще на этапе предварительных заказов был зафиксирован повышенный интерес к моделям. Россияне чаще выбирали модели в сером цвете, а наиболее популярными конфигурациями стали версии с объёмом памяти 256 ГБ для Z Flip6 и 1Тб для Z Fold6.

 

 

 

 

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