В РФ начались продажи процессора AMD Ryzen 7 9800X3D

До российского рынка добрался высокопроизводительный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D.

Его уже можно приобрести в розничной сети магазинов DNS за 84 999 рублей, что в два раза дороже чем в США. На родине компании AMD за этот процессор просят $479, что в пересчете составляет 47,6 тыс. руб., пишет vkplay.

В компании AMD заявляют, что их чип Ryzen 7 9800X3D в играх на 20% быстрее Intel Core Ultra 9 285K.

Ryzen 7 9800X3D способен работать с базовой частотой 4,7 ГГц, пиковая частота чипа составляет 5,2 ГГц. Создан чип на архитектуре Zen5, в основе платформы лежит 8 ядер и 16 потоков, TDP составляет 120 Вт.

В США и Европе Ryzen 7 9800X3D стал доступен с 7 ноября, данный чип вызвал большой ажиотаж у покупателей, первая партия на глобальном рынке была раскуплена за один день.