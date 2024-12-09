В РФ начались продажи портативного монитора Acer PM161QB дешевле 13 тыс. рублей

Новый монитор стал доступен для покупки на российском рынке по цене 12 500 рублей.

В комплекте с монитором Acer PM161QB предлагается защитный чехол, который можно использовать как подставку с регулируемым углом наклона. Устройство также можно установить на стену с помощью крепления VESA 75×75.

Модель имеет 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 4 мс. Яркость составляет до 250 нит, а углы обзора достигают 170°. Поддерживаются HDR10 и 45% цветового пространства NTSC.

Весит монитор всего 700 граммов, и для его работы требуется лишь 15 Вт через порт USB Type-C. Для подключения можно использовать два порта USB Type-C или mini-HDMI. Также имеются встроенные стереодинамики.

PM161QB оснащен технологиями защиты зрения VisionCare, которые помогают уменьшить блики, снизить интенсивность синего света и уменьшить мерцание экрана.