В РФ начались продажи первого планшета Infinix с 8 ГБ ОЗУ за 21 тыс. рублей

На российском рынке планшетов появился новый игрок — планшет XPAD X1101B, который оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1200×1920 пикселей и технологией IPS. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, что обеспечивает плавное отображение.

Новинка является первым планшетом компании Infinix. О старте продаж объявила М.Видео-Эльдорадо. До 14 октября XPAD X1101B доступен со скидкой, которая зависит от конфигурации.

Планшет работает на процессоре Mediatek Helio G99 с частотой 2.2 ГГц и восьмиядерной архитектурой. Он оснащен 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 1024 ГБ с помощью карты microSD.

XPAD X1101B поддерживает работу в сетях 3G и 4G LTE, а также Wi-Fi и Bluetooth. Устройство запускается на операционной системе Android 14.

Планшет имеет одну основную камеру на 8 МП со вспышкой и фронтальную камеру такого же разрешения. Звук обеспечивают четыре встроенных динамика.

Корпус планшета выполнен из металла, а его размеры составляют 168.62 x 257.07 x 7.58 мм. Устройство питается от аккумулятора емкостью 7000 мАч. Комплект поставки включает блок питания и USB-кабель. Планшет доступен в сером цвете и весит всего 496 г.

Infinix XPAD X1101B предлагается для покупки за 20 999 рублей.