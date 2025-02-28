В РФ начались продажи ноутбука HONOR MagicBook X14 по цене от 86 тыс. рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж нового ноутбука HONOR MagicBook X14 по цене от 85 999 рублей. Этот ноутбук имеет толщину 16,5 мм и весит всего 1,4 кг, что делает его удобным для мобильного использования.

HONOR MagicBook X14 оснащен экраном с высоким разрешением 1920×1200, яркостью до 300 нит и антибликовым покрытием. Он работает на процессоре Intel Core i5-13420H 13-го поколения, имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ для хранения данных.

Ноутбук обеспечивает до 10,5 часов работы благодаря мощной батарее и быстрой зарядке. Он поддерживает технологии HONOR Share и «Мультиэкран», позволяя легко передавать файлы между устройствами и управлять мобильными приложениями на экране ноутбука.

Первые недели после начала продаж действуют скидки до 27 000 рублей в зависимости от конфигурации устройства.