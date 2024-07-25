В РФ начались продажи игрового монитора Digma с изогнутым экраном

Производитель Digma расширил линейку игровых мониторов Overdrive, представив новую модель 34A711Q, доступную для приобретения в магазинах по цене около 33 тыс. рублей, на что обратил внимание портал hi-tech.mail.ru.

Этот монитор обладает диагональю 34 дюйма и разрешением VA матрицы 3440×1440 пикселей (UWQHD), что обеспечивает высококачественное изображение.

Одной из ключевых особенностей этой модели является изогнутый корпус монитора, который способствует увеличению комфорта для глаз и шеи пользователя.

Яркость экрана составляет 300 кд/м², а антибликовое покрытие и фильтр Low Blue Light делают изображение четким и защищают глаза от усталости.

Монитор обладает малым временем отклика 1 мс и высокой частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает плавное изображение и приятные ощущения при просмотре фильмов и играх.

Поддержка технологий FreeSync / G-Sync гарантирует отсутствие разрывов в изображении и обеспечивает плавную работу в играх.

Устройство также оснащено подъемно-поворотным механизмом, позволяющим настраивать положение экрана, включая портретный режим для удобной работы с веб-сайтами или программированием.

К монитору прилагается кабель Display Port, обеспечивающий удобное подключение к другим устройствам.