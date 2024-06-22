В РФ начались продажи Honor MagicBook Pro 16 с Core Ultra 5 за 150 тыс. рублей

В российских магазинах начали продавать новый ноутбук Honor MagicBook Pro 16 с Intel Ultra 5 и функциями искусственного интеллекта.

Дисплей Honor FullView имеет диагональ 16 дюймов и разрешение 3072×1920 пикселей (3K). Он обладает частотой обновления до 165 Гц, пиковой яркостью до 500 нит и быстрым временем отклика в 3 мс.

Также экран поддерживает технологию DisplayHDR 400, сертифицирован TÜV Rheinland, что гарантирует низкий уровень вредного синего света, и обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и sRGB.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core Ultra 5 125H, который дополнен NPU (нейропроцессором) для ускорения работы искусственного интеллекта, а также графикой Intel Arc с поддержкой трассировки лучей.

В ноутбуке имеется 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти для хранения данных. Для эффективного охлаждения ноутбука применяется система из трех композитных трубок диаметром 12 мм и кулера игрового класса.

Honor MagicBook Pro 16 поддерживает два режима работы: «Производительный режим» с мощностью 65 Вт для игр и ресурсоемких задач, а также «Сбалансированный режим» с мощностью 50 Вт для повышенной автономности и бесшумной работы системы охлаждения. Встроенный аккумулятор емкостью 75 Втч обеспечивает до 12 часов работы.

Кроме того, MagicBook Pro 16 является первым ноутбуком Windows, поддерживающим пространственное аудио. Система звука состоит из шести динамиков с технологией Honor Spatial Audio.

Honor MagicBook Pro 16 уже доступен для покупки по цене 149 990 рублей за версию с темным корпусом и 154 990 рублей за белую версию.