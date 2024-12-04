В РФ начались продажи фитнес-браслетов Xiaomi Smart Band 9 Pro и Smart Band 9 Active

На российском рынке появились новые фитнес-браслеты Xiaomi Smart Band 9 Pro и Smart Band 9 Active. Эти устройства предлагают полезные функции для контроля здоровья и спортивные режимы, что будет интересно как новичкам, так и профессиональным спортсменам.

Модель Smart Band 9 Pro оснащена прямоугольным AMOLED-экраном с разрешением 336×480 пикселей и максимальной яркостью 1200 нит.

Браслет работает на аккумуляторе ёмкостью 350 мАч, который обеспечивает до 21 дня работы при обычном использовании.

Среди функций — круглосуточный мониторинг сердечного ритма, отслеживание уровня кислорода в крови, анализ сна и более 150 спортивных режимов.

Smart Band 9 Active имеет 1,47-дюймовый TFT-экран с частотой 60 Гц и батарею на 300 мАч, что позволяет использовать устройство до 18 дней. В этом браслете есть 50 спортивных режимов, а также функции мониторинга здоровья.

Он также защищён от воды по стандарту 5ATM и предлагает более 100 настраиваемых циферблатов.

Цена Xiaomi Smart Band 9 Pro составляет 7990 рублей, а модель Smart Band 9 Active — 2590 рублей.