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В РФ начались продажи бюджетного Realme 12 с 512 ГБ по цене от 26 тыс. рублей

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В России началась продажа нового доступного смартфона Realme 12, который оказался первым в своем ценовом сегменте, получившим 512 ГБ встроенной памяти.

В РФ начались продажи бюджетного Realme 12 с 512 ГБ по цене от 26 тыс. рублей

Новинка предлагается для покупки в двух доступных цветах корпуса — «Голубой рассвет» и «Зеленый малахит». Дисплей Realme 12 выполнен по технологии AMOLED с частотой обновления 120 Гц и имеет защиту от воды.

В смартфоне установлена камера с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения (OIS), что обеспечивает высокое качество фотографий.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC позволяет зарядить устройство на 50% всего за 19 минут. Умная система AI Smart Charging оптимизирует процесс зарядки для продления срока службы батареи.

В РФ начались продажи бюджетного Realme 12 с 512 ГБ по цене от 26 тыс. рублей

Одним из ключевых преимуществ нового смартфона является его встроенная память объемом 512 ГБ, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео и файлов. Кроме того, устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ.

Покупатели могут выбрать модель с памятью 256 ГБ или 512 ГБ по цене от 21 999 рублей и 25 999 рублей соответственно.

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