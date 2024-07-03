В РФ начались продажи бюджетного Realme 12 с 512 ГБ по цене от 26 тыс. рублей

В России началась продажа нового доступного смартфона Realme 12, который оказался первым в своем ценовом сегменте, получившим 512 ГБ встроенной памяти.

Новинка предлагается для покупки в двух доступных цветах корпуса — «Голубой рассвет» и «Зеленый малахит». Дисплей Realme 12 выполнен по технологии AMOLED с частотой обновления 120 Гц и имеет защиту от воды.

В смартфоне установлена камера с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения (OIS), что обеспечивает высокое качество фотографий.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC позволяет зарядить устройство на 50% всего за 19 минут. Умная система AI Smart Charging оптимизирует процесс зарядки для продления срока службы батареи.

Одним из ключевых преимуществ нового смартфона является его встроенная память объемом 512 ГБ, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео и файлов. Кроме того, устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ.

Покупатели могут выбрать модель с памятью 256 ГБ или 512 ГБ по цене от 21 999 рублей и 25 999 рублей соответственно.