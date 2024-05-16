В РФ начались испытания видимости беспилотников большой авиацией

В России на аэродроме Путилово, расположенном под Санкт-Петербургом, начали тестирование системы наблюдения за беспилотными воздушными судами, которая будет использоваться для регулирования полетов большой авиации.

Этот проект реализуется совместными усилиями разработчиков и производителей цифровых средств наблюдения за полетами воздушных судов, таких как ООО «Авиателекоминвест», ООО «Геоскан» и ООО «ДИАМ-АЭРО», а также научно-исследовательского центра «Аэроскрипт».

В рамках тестирования в Путилово была развернута наземная станция автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES. Эта станция получает данные наблюдения за воздушными судами, оборудованными транспондерами, и передает полетные данные в систему «Небосвод» по стандартному протоколу Asterix cat21.

Разрабатываемые решения позволят обеспечить безопасное использование беспилотных воздушных судов как в совместном пространстве с пилотируемыми воздушными судами, так и в выделенных окружениях, таких как очень малые высоты (VLL) и пространство городской аэромобильности.

Стандарт автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090ES принят во всем мире для наблюдения за воздушными судами гражданской авиации. Он предусматривает, что борт самостоятельно определяет свое местоположение в воздухе с помощью GPS и ГЛОНАСС, а затем передает эти данные на наземную станцию АЗН-В по стандарту передачи данных 1090ES, рекомендованному Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и широко используемому в гражданской авиации.

Тестирование сервиса обнаружения конфликтов в воздухе в Путилово проводится с 2023 года. Цифровая платформа «Небосвод» интегрирует беспилотные аппараты отечественных разработчиков и производителей, включая компании «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО».

Платформа способна принимать данные наблюдения от различных источников, обрабатывать и предсказывать конфликты в воздухе, включая конфликты между беспилотными и пилотируемыми воздушными судами. В рамках тестирования планируется провести полеты беспилотников компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО», а также пилотируемого борта малой авиации в конце мая.

Источник: РИА Новости.