В РФ началась волна заражения компьютеров майнером с игр-симуляторов

В России выявлен новый вредоносный майнер, маскирующийся под игры-симуляторы. По предварительным данным, за месяц пострадали несколько тысяч человек.

Злоумышленники распространяют на торрент-трекерах поддельные версии игр, которые загружают модифицированный майнер XMRig. Эта кампания началась 31 декабря 2024 года, согласно информации от «Лаборатории Касперского».

Майнер потребляет много ресурсов процессора и видеокарты, что приводит к замедлению работы системы и перегреву. Некоторые версии содержат стилеры, которые могут извлекать данные из криптовалютных кошельков и браузеров.

Пользователи рискуют потерять игровые аккаунты, валюту и данные банковских карт. Зараженные устройства могут быть использованы в ботнетах для массовой добычи криптовалюты.

Эксперты советуют устанавливать антивирусы с защитой от майнеров, скачивать игры только из официальных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.

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