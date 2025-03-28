В РФ модели POCO F7 Ultra и F7 Pro поступают в продажу по цене от 56 тыс. рублей

С 28 марта в России начнут продаваться новые флагманские смартфоны POCO F7 Ultra и POCO F7 Pro. Их представила компания diHouse, дистрибьютор электроники Xiaomi.

POCO F7 Ultra — это мощное устройство с процессором Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

Смартфон оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, телеобъективом с 5x зумом и 32-мегапиксельным сверхширокоугольником. Аккумулятор имеет ёмкость 5300 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет зарядить его на 100% всего за 34 минуты. Защита экрана представлена стеклом POCO Shield Glass.

POCO F7 Pro — более сбалансированная версия с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором на 6000 мАч с 90-ваттной зарядкой. Основная камера здесь 50 МП, а сверхширокоугольная — 8 МП. Дисплей защищён Gorilla Glass 7i.

Обе модели работают на HyperOS, имеют улучшенное охлаждение, защиту IP68 и ультразвуковой сканер отпечатков. Они также оснащены тюнером Surge T1S для улучшения связи и Wi-Fi.

POCO F7 Ultra будет доступен в черном и желтом цветах, а F7 Pro — в серебристом, голубом и черном. Цены начинаются от 56 тыс. рублей для Ultra и от 77 тыс. рублей для Pro.

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