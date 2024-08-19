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В РФ изобрели первый банкомат с ИИ для проверки подлинности документов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В России разработали банкомат для дистанционного обслуживания клиентов, который оснащён паспортным сканером с искусственным интеллектом.

Генеральный директор Smart Engines, Владимир Арлазаров, в беседе с РИА Новости рассказал, что ИИ проверяет подлинность документов, выполняя задачу, с которой не всегда справляется человек.

Модель называется «цифровой офис». С его помощью можно дистанционно пройти идентификацию, открыть счёт и получить банковскую карту без визита в отделение.

ИИ анализирует более 60 признаков фальсификации паспортов России в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

Он проверяет защитные элементы, такие как флуоресцентные волокна и чернила, а также выявляет механические вмешательства.
Новый формат дистанционного банковского обслуживания улучшит доступность финансовых услуг и клиентский опыт, позволяя банкам расширять своё присутствие.

По словам технического директора BFS Артёма Круковца, это решение значительно улучшит качество обслуживания клиентов.

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