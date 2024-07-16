В РФ хотят подключить сверхбыстрый интернет для пассажиров поездов и самолётов

По информации из газеты «Известия» и материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в России планируют улучшить доступ к быстрому интернету через спутники для пассажиров авиа- и железнодорожного транспорта, водных судов и автомобилистов.

Это будет осуществляться через негеостанционарные системы спутниковой связи, которые могут состоять из нескольких до тысяч спутников и обеспечивать высокоскоростной интернет в областях, где обычно связи нет. В России уже начато строительство таких систем.

Для разработки, производства и использования терминалов негеостационарных систем ГКРЧ планирует выделить определенные частотные диапазоны для широкого круга пользователей, без необходимости получения специальных разрешений. По словам одного из участников рынка связи, такое оборудование можно будет приобрести в обычных магазинах электроники и установить как на транспорте, так и стационарно.

Минцифры подтвердили, что ГКРЧ рассмотрит возможность выделения частотных ресурсов для земных станций, которые будут работать через спутники на негеостационарной орбите. Они уточнили, что это касается терминалов, находящихся в движении.

Однако пользователи и операторы будут обязаны соблюдать определенные правила использования спутниковых систем. Например, весь трафик должен проходить через станцию сопряжения, расположенную на территории России. Кроме того, устройства не должны использоваться во время взлета и посадки самолетов.