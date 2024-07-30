Стало известно, как продавались в России новые модели Honor 200 в период предварительных заказов.

В частности, о спросе на смартфоны сообщила компания МТС. Как пишет «Газета.ру», в РФ Honor 200 с функциями ИИ оказался на 20% популярнее прошлогодней модели Honor 90.

В целом смартфон оказался востребованным среди россиян, а больше всего проявили интерес к ней москвичи и петербуржцы, причем доля проданных устройств в Москве составила 20%, тогда как в Петербурге — 10%.