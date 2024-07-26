В РФ базовый iPhone 15 подешевел до 75 000 рублей

В России цена на iPhone 15, базовую модель новой линейки смартфонов Apple 2023 года, резко упала на 40%.Об этом сообщил портал Hi-Tech Mail.

При появлении на рынке гаджет продавался за 125-170 тысяч рублей, а теперь его можно найти по цене ниже 75 тысяч рублей в российских магазинах.

Это значительное снижение стоимости делает покупку iPhone 15 более доступной для потребителей.

Новинка от Apple имеет яркий 6,1-дюймовый экран без рамок, обновленный корпус, мощный чип Apple A16 Bionic, динамический вырез-остров Dynamic Island и новый разъем USB-C.

В камере используется главный датчик с разрешением 48 Мп и сверхширокоугольный сенсор на 12 Мп.