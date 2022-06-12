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В процессорах Apple M1 выявили уязвимость, которую нельзя закрыть программно

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В процессорах Apple M1 бала обнаружена серьезная уязвимость, которую невозможно исправить программно, возможно такая брешь в безопасности есть и в других ARM чипах.
Уязвимость была найдена специалистами Массачусетского технологического института, они же и разработали метод атаки на процессор.

Для взлома используется комбинированный метод атаки, и для этого не нужно иметь прямой контакт с устройством, и сделать все можно удалено.

После обхода всех защит процессора Apple M1 злоумышленник получает доступ к ядру операционной системы, а значит он может контролировать весь компьютер.

Специалисты отметили, что такая уязвимость может быть во многих ARM процессорах, который производит Qualcomm и Samsung, но другие чипы пока не проверяли.

Apple M1
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