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В прошлом году россияне стали приобретать больше крупной бытовой техники

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Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о росте спроса на крупную бытовую технику в 2024 году. Продажи увеличились на 12% в количественном выражении и на 8% в денежном, составив 36 миллионов единиц на сумму 657 миллиардов рублей.

Холодильники показали особенно хорошую динамику: выручка возросла на 7,8%, достигнув 142,7 миллиарда рублей, а продажи составили 3,55 миллиона единиц.

Наиболее заметный рост наблюдается в сегменте однодверных холодильников (+19,5%), что указывает на растущий интерес к компактным моделям. Многодверные холодильники также стали популярны, увеличив продажи на 14,1%.

Стиральные машины продали 4,1 миллиона единиц на сумму 132 миллиарда рублей, с ростом в 4,7% в количественном выражении. В этом сегменте лидируют Haier и LG, а также бюджетные бренды Indesit, Beko и Candy.

Духовые шкафы и варочные панели показали более скромный рост, но всё же сохраняют спрос.

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