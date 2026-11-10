В проекте ускорителя Tesla Dojo D3 предусмотрели память HBM

Tesla планирует использовать память с высокой пропускной способностью HBM в вычислительном ускорителе Dojo D3. Об этом сообщает южнокорейское издание Newspim со ссылкой на материалы о планах разработки и публикацию Tom’s Hardware. Ускоритель предназначен для обучения моделей искусственного интеллекта.

В описании Dojo D3 указана конструкция из нескольких вычислительных кристаллов. Их предполагается объединить с многоуровневыми модулями памяти HBM с помощью технологий упаковки 2,5D и 3D. Такая компоновка позволяет передавать большие объёмы данных между памятью и вычислительными блоками. В первом поколении Dojo компания делала ставку на быструю статическую память SRAM внутри вычислительных чипов.

Newspim указывает, что переход к HBM может открыть для производителей памяти новый рынок сбыта. Среди возможных поставщиков издание называет Samsung Electronics, SK hynix и Micron. У Samsung уже есть сотрудничество с Tesla по контрактному производству чипов, а Micron работает с компанией в сфере поставок памяти.

Поставщик HBM для Dojo D3 пока не назван. Описанная конфигурация относится к планам разработки ускорителя. Сведения о серийном выпуске Dojo D3 и сроках поставок памяти издание не приводит.