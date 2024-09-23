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«Лаборатория Касперского» в приложениях на Android нашла вредоносный троян

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В конце августа 2024 года исследователи из «Лаборатории Касперского» нашли новую версию вредоносной программы Necro.

Этот троянец проникает в популярные приложения как на Google Play, так и на неофициальных сайтах. Necro может скачивать и запускать другие вредоносные компоненты на заражённых устройствах. Атаки происходят не только в России, но и в Бразилии, Вьетнаме, Эквадоре и Мексике.

Necro может показывать рекламу в скрытых окнах, скачивать файлы, устанавливать сторонние приложения и открывать ссылки. Злоумышленники могут использовать заражённые устройства для обхода блокировок и даже оформлять платные подписки.

Первыми заражёнными приложениями стали модифицированные версии Spotify Plus и WhatsApp (принадлежит компании Meta, её деятельность признана экстремистской и запрещена в России), а также некоторые игры.

Некоторое время спустя троянец был найден и в Google Play, в приложениях Wuta Camera и Max Browser, которые имеют более 11 миллионов скачиваний. После уведомления от «Лаборатории Касперского» из Wuta Camera был удалён вредоносный код, а Max Browser убрали из магазина.

Пользователи часто скачивают модифицированные приложения, надеясь получить дополнительные функции, что и используют злоумышленники. Necro использует стеганографию, пряча вредоносный код в изображениях.

Чтобы защитить свои устройства от Necro и других угроз, рекомендуется скачивать приложения только из официальных источников, регулярно обновлять ОС и использовать надёжное антивирусное ПО.

Источник: Лаборатория Касперского.

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