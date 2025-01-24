В Подмосковье в онлайн-сервис добавили услугу вывоза оргтехники

В онлайн-сервисе «Вывоз ненужных вещей» появилась новая функция — теперь жители Подмосковья могут заказывать вывоз старой оргтехники. Об этом сообщило Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С момента запуска сервиса более тысячи ненужных бытовых предметов уже были отправлены на утилизацию. Теперь пользователи могут избавиться от таких вещей, как мониторы, принтеры и компьютеры. Для этого достаточно подать заявку через региональный портал госуслуг или приложение Добродел, отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале или в приложении, выбрать нужный предмет для вывоза, указать адрес и подходящее время, а также оставить свои контактные данные. Специалисты свяжутся с заявителем для подтверждения заявки и согласования сроков.

Крупногабаритные предметы и металлические изделия вывозятся бесплатно, в то время как утилизация оргтехники, мебели и макулатуры осуществляется на платной основе.