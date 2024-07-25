В Петербурге был создан складной дрон для спасательных операций

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) представили инновационную разработку в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — конструкцию, которая позволяет складывать летающий аппарат без необходимости его демонтажа.

Это технологическое решение существенно облегчит процесс хранения и транспортировки дронов, сделав их более компактными и удобными в эксплуатации.

Проект «Горизонт» представляет собой инновационный подход, основанный на упругой деформации передней кромки крыла, что позволяет складывать летательный аппарат. Это позволяет сократить габариты и обеспечивает быструю сборку и готовность к полету без дополнительного оборудования.

Разработанный БПЛА способен выполнять разнообразные задачи, включая наблюдение и съемку, и отличается простотой использования.

Быстрая сборка и возможность взлета без дополнительных устройств обеспечивают оперативное получение информации в реальном времени, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях. Модульная система позволяет легко изменять функционал аппарата, что повышает его универсальность.

Проект «Горизонт» представляет собой уникальное предложение на рынке, не имеющее аналогов в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Эта технология, аналогичная используемой в дельтапланах, но с возможностью складывания каркаса, может быть применена в области мониторинга, геодезии и даже заинтересует авиалюбителей, сталкивающихся с трудностями транспортировки крупногабаритных летательных аппаратов.

Источник: ТАСС.