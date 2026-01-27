В Перми планируют начать выпуск электромобилей «Руссо-Балтъ»

В Перми готовятся к запуску производства электромобилей под маркой «Руссо-Балтъ». По внешнему виду модель сочетает черты коммерческого транспорта и футуристичного дизайна. Первые поставки производитель рассчитывает начать в начале 2027 года, стартовая стоимость заявлена от 6,5 млн рублей.

Сообщается, что электромобиль получит несущий кузов ручной сварки и передний привод. Тяговый электродвигатель развивает мощность 200 лошадиных сил, а заявленный запас хода на одном заряде составляет около 400 километров.