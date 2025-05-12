В Ozon появился собственный язык склада: от «потеряшек» до «застрейчивания»

На складах Ozon сформировался уникальный профессиональный сленг, включающий более сотни устойчивых выражений и терминов, используемых сотрудниками по всей России. Эта внутренняя лексика охватывает как элементы оборудования, так и повседневные рабочие действия, и уже стала частью корпоративной культуры компании.

Так, процесс сканирования товара называется «пиканьем», а оборачивание упаковочной плёнкой — «застрейчиванием». Перемещение товара между складами оформляется как «репка», производное от английского слова replacement. Среди часто употребляемых названий оборудования — «пикалка» (сканер штрих-кодов), «пистолет» (аппликатор для наклеек) и «рохля» (гидравлическая тележка).

В обиход вошли и такие понятия, как «потеряшки» — виртуальные ячейки, где временно размещаются неучтённые товары, и «грядка» — ряд с товарными позициями. Использование профессионального сленга позволило упростить коммуникацию между сотрудниками и ускорить обучение новых работников.

По словам представителей компании, лексика продолжает развиваться: к ней регулярно добавляются новые выражения, отражающие особенности складских процессов. Сами сотрудники отмечают, что такой язык делает рабочую среду более понятной и сплочённой.

Для обсуждения рабочих будней и обмена историями Ozon запустил внутренний подкаст «Все сложилось», где делятся опытом сотрудники складов. Кроме того, компания предлагает гибкие формы занятости — можно работать как в постоянном штате, так и по сменам через приложение.