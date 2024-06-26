В отечественный смартфон Р-ФОН добавили поддержку USB-токенов

Новая функция, добавленная в смартфон Р-ФОН, связана с безопасностью данных и предоставляет возможность использования USB-токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC.

Эти устройства позволяют хранить аутентификационную информацию и проводить двухфакторную аутентификацию. Первый фактор — физическое наличие устройства, а второй — знание пин-кода. Это значительно повышает уровень защиты доступа к учетным записям и пользовательским секретам.

С помощью устройств Рутокен ЭЦП 3.0 NFC можно защитить доступ к банковским или медицинским приложениям, аутентифицироваться в корпоративных системах (например, почте и CRM), а также защищать личные данные и файлы, шифруя и расшифровывая важные документы на смартфоне.

Для доступа к информационным системам, приложениям и зашифрованным файлам необходимо поднести USB-токен или смарт-карту с NFC к смартфону и ввести PIN-код.

Рутокен ЭЦП 3.0 NFC является полнофункциональным средством криптографической защиты информации (СКЗИ) и средством электронной подписи для мобильных устройств.

Система позволяет подписывать документы на смартфоне так же легко, как расплачиваться бесконтактной банковской картой или оплачивать проезд в транспорте.

Для использования новой функции необходимо поднести Рутокен ЭЦП 3.0 NFC к задней крышке Р-ФОН и система автоматически считает данные и осуществляет авторизацию пользователя.