В новый Redmi K80 возвращается беспроводная зарядка

Redmi K80, новый смартфон от Xiaomi с модельным номером 24117RK2CC, прошёл сертификацию 3C 24 октября 2024 года.

Благодаря сертификационной базе стали известны ключевые характеристики устройства, который будет представлен совсем скоро.

Так, выяснилось, что устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 90 Вт, что значительно ускоряет процесс подзарядки. Также в Redmi K80 возвращается беспроводная зарядка: базовая версия поддерживает 30 Вт, а модель K80 Pro — 50 Вт.

Монитор будет иметь 6,67-дюймовый 2K-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Дисплей произведён компанией TCL Huaxing и использует улучшенный материал, что повышает яркость и точность цветопередачи.

В стандартной версии Redmi K80 будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тогда как K80 Pro получит новый Snapdragon 8 Elite, который обеспечит высокую производительность для игр и многозадачности.

Смартфон будет оснащён тройной камерой с основной на 50 Мп, что обеспечит качественные снимки благодаря улучшенным функциям искусственного интеллекта и производительности в условиях низкой освещённости.