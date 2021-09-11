В новых ремешках Samsung Galaxy Watch 4 используются экологически чистые материалы, в том числе кожура яблока

Samsung Galaxy Watch 4 поставляется с довольно заурядными ремешками, но в ближайшее время у компании появятся и некоторые изящные. Эти новые ремешки Galaxy Watch 4, созданные в сотрудничестве с Сами Миро Винтаж, имеют уникальный дизайн и изготовлены из экологически чистых материалов, в том числе из кожуры яблока.

Эта новая коллекция браслетов Sami Miró Vintage выпущена в «ограниченном количестве» и стоит 39,99 доллара за штуку. Ленты изготовлены из «кожуры яблочной кожуры» — материала, полученного из отходов фруктовой промышленности. В дизайне использованы нейтральные цвета «Midnight Black» и «Stratus Sky».

Из самых ярких — «Ночь Авроры», «Облачный флот», «Восход Земли» и «Атлас рассвета». Однако эти цвета изготовлены из нетоксичного материала «экологически чистый ТПУ», а не из кожуры яблока, используемой на двух других ремешках Galaxy Watch 4.

Миро произвел фурор среди клиентов из топ-листа, которые из сезона в сезон регулярно демонстрируют культовые модели SMV. И, как и любая другая коллекция SMV, Миро говорит, что она разработала свою коллекцию Galaxy Watch4 с учетом каждого человека и случая. «Цвета Stratus Sky, Cloud Navy и Midnight Black могут переходить из дня в ночь, в то время как Aurora Night и Dawn Atlas имеют оттенки драгоценных камней и идеально подходят для тех случаев, когда вы находитесь в настроении для ярких красок», — сказал Сами Миро, основатель Сами Миро Винтаж. «Я горжусь тем, что мы закупили экологически чистые материалы для всей коллекции. Мои дизайны были вдохновлены красотой нашей планеты, и я хочу, чтобы коллекция служила напоминанием о том, что нужно помнить и оставаться на связи с Землей».

Samsung заявляет, что эти группы будут доступны сегодня на ее веб-сайте. Некоторые циферблаты также будут выпущены вместе с группами.