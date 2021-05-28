В новых iPhone 13 сделают камеру со сдвигом матрицы

Такая камера пока есть только в самом дорогом iPhone 12 Pro Max, но в этом году, как сообщили инсайдеры, камера со сдвигом матрицы станет доступна для всех моделей линейки.

В их числе будет даже самый доступный iPhone 13 Mini. В устройствах предложат модули камер с оптической стабилизацией, работающие за счет сдвига матрицы.

Подобные решения используются в обычных камерах, а работают они просто – компенсируют колебания смартфона в руках за счет смещения в противоположную тряске сторону.

Напомним, что официальная презентация новых смартфонов американской компании состоится традиционно в сентябре.

В прошлом году сроки презентации сдвинули из-за последствий, нанесенных пандемией коронавируса.