В новых iPhone 13 сделают камеру со сдвигом матрицы

В новых iPhone 13 сделают камеру со сдвигом матрицы28.05.2021 20:43
Такая камера пока есть только в самом дорогом iPhone 12 Pro Max, но в этом году, как сообщили инсайдеры, камера со сдвигом матрицы станет доступна для всех моделей линейки.
В их числе будет даже самый доступный iPhone 13 Mini. В устройствах предложат модули камер с оптической стабилизацией, работающие за счет сдвига матрицы.
Подобные решения используются в обычных камерах, а работают они просто – компенсируют колебания смартфона в руках за счет смещения в противоположную тряске сторону.
Напомним, что официальная презентация новых смартфонов американской компании состоится традиционно в сентябре.
В прошлом году сроки презентации сдвинули из-за последствий, нанесенных пандемией коронавируса.
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