В Норвегии создан дрон с гибкими пропеллерами для узких пространств

Новейший дрон Morphy с гибкими крыльями был представлен норвежскими разработчиками.

Этот дрон, оснащенный специальными гибкими пропеллерами, способен проходить через узкие пространства и оставаться в воздухе после столкновения с поверхностями.

Как сообщает портал News Altas, пропеллеры крепятся к дрону с помощью специальных гибких шарниров, созданных на 3D-принтере.

Благодаря этому дрон может пролетать через пространства, которые уже, чем его собственный корпус.

Встроенный процессор регулирует тягу всех четырех пропеллеров, используя информацию о гибкости шарниров, для стабилизации дрона. Более того, он способен выдерживать столкновения с вертикальными поверхностями на скорости до 3 м/с.

Масса опытного образца Morphy составляет 260 граммов, и он может летать без подзарядки в течение 12,5 минут. В дополнение, дрон оснащен видеокамерой, что позволяет записывать видео во время полетов.