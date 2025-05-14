В Нидерландах спущен первый танкер для морского хранения CO₂

На верфи Royal Niestern Sander в Нидерландах спустили на воду первый в мире танкер, предназначенный для морской транспортировки сжиженного углекислого газа. Судно станет частью проекта Greensand под управлением Дании, направленного на захоронение CO₂ в выработанных нефтяных месторождениях Северного моря.

По информации организаторов, танкер сможет ежегодно перевозить до 400 тысяч тонн сжиженного CO₂. Газ будет поступать от промышленных предприятий Европы и закачиваться в геологические структуры на глубине 1800 метров в районе бывшего месторождения Nini West у побережья Дании.

Проект Greensand был окончательно утвержден в декабре 2024 года и стал первым коммерческим решением в области подводного захоронения парниковых газов. Ожидается, что в дальнейшем объем захоронений вырастет до 8 миллионов тонн в год. Углекислый газ может частично связываться с горными породами или оставаться запертым в подземных резервуарах на длительный срок.

Создание уникального танкера стало результатом сотрудничества компании INEOS Energy и судовладельца Wagenborg Offshore. Судно оснащено специализированными системами охлаждения и контроля для безопасной транспортировки CO₂. Начало эксплуатации запланировано на конец 2025 или начало 2026 года.