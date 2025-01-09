В МВД рассказали россиянам про «золотой час» при взломе онлайн-банка или Госуслуг

В медицине существует термин «Золотой час», который описывает критическое время для оказания помощи после травмы.

Аналогично, если ваши учетные записи или устройства были скомпрометированы, у вас есть «Золотой час» для минимизации последствий, о чем рассказали в МВД.

Если вы случайно раскрыли данные, которые могут быть использованы мошенниками, необходимо быстро предпринять действия.

Для защиты банковских карт нужно сменить пароли, заморозить карты и сообщить банку о компрометации.

При использовании государственных сервисов следует также сменить пароли и уведомить горячую линию. Если ваш мобильный номер скомпрометирован, нужно связаться с оператором и привязать другие аккаунты к новому номеру.

Для мессенджеров и социальных сетей рекомендуется изменить пароли, отключить незнакомые устройства и предупредить контакты о возможных мошеннических действиях.

Соблюдение правил цифровой безопасности заранее поможет снизить риски и защитить вашу информацию.