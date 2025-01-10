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В МВД рассказали об ошибках в защите от мошенников, о которых стоит знать

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Специалисты предупредили о распространенных ошибках в защите от мошенников. Одна из них — использование простых ответов на контрольные вопросы, которые легко угадать, например, через соцсети. Рекомендуется использовать сложные и уникальные ответы, отмечает Вестник Киберполиции России.

Другой проблемой является применение устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi, таких как WEP или WPA. Лучше перейти на WPA3, который предлагает более надежную защиту.

Сохранение данных банковских карт в браузерах тоже рискованно. Специалисты советуют использовать специализированные программы для управления паролями.

Также важно не доверять контактам из адресной книги без проверки, так как мошенники могут взломать аккаунты знакомых. Всегда лучше перезвонить и уточнить детали.

Использование обычного режима браузера в общественных сетях делает пользователей уязвимыми. Рекомендуется использовать приватные вкладки и избегать финансовых операций в таких условиях.

Наконец, мошенники часто манипулируют эмоциями, создавая искусственное давление. Важно сохранять спокойствие и проверять информацию через официальные источники, прежде чем принимать решения.

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