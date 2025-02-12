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В МВД рассказали, как защитить свой смартфон от кражи и взлома

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Современные смартфоны хранят множество личной информации, включая банковские приложения, почту и социальные сети. В случае кражи или взлома телефона мошенники могут получить доступ к вашим данным и финансам.

Чтобы обезопасить устройство, рекомендуется использовать сложный пароль для разблокировки, отключить автосохранение паролей в браузерах и запретить показ SMS на заблокированном экране.

Также стоит настроить функции удаленной блокировки и удалить данные, а вход в важные приложения разрешить только по биометрии.

Важно не оставлять телефон без присмотра, так как потеря устройства может привести к серьезным последствиям для личной безопасности и финансов.

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