МВД дало совет: действия после поступления денег на карту от неизвестного

Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть ошибкой или началом мошеннической атаки. Рекомендуется выполнить несколько шагов для безопасности.

Во-первых, проверьте ваш счёт через мобильное приложение или интернет-банк, чтобы убедиться, что деньги действительно зачислены. Во-вторых, немедленно свяжитесь с вашим банком и сообщите о поступлении средств, чтобы они провели проверку.

Не тратьте полученные деньги, пока не выясните обстоятельства, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение.

Будьте осторожны, если отправитель попросит вернуть деньги на другие реквизиты — это может быть мошенничество. Все операции по возврату должны проходить через ваш банк.

Сохраняйте записи общения с отправителем, так как они могут пригодиться в случае разбирательств. Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить себя от мошеннических действий и правовых проблем, рассказали в МВД.