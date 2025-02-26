В МВД посоветовали россиянам настроить многофакторную аутентификацию для облаков

Сотрудники МВД России предупреждают о растущих рисках безопасности при использовании облачных хранилищ.

Все больше людей и организаций хранят свои данные в облаке, включая документы и фотографии, но это требует особой защиты.

Основные угрозы для облачных сервисов включают ошибки в настройках, фишинг, DDoS-атаки и внутренние злоупотребления. Специалисты советуют не доверять информацию никому по умолчанию и использовать многофакторную аутентификацию для защиты учетных записей.

Рекомендуется также шифровать данные перед загрузкой в облако с помощью программ, таких как Cryptomator или VeraCrypt. Кроме того, важно ограничить автоматическую синхронизацию и регулярно проверять, кто имеет доступ к вашим файлам.

Эксперты подчеркивают, что не стоит использовать простые пароли, так как это одна из главных причин взломов. Также они предупреждают о рисках использования поддельных нейросетей, которые могут привести к утечке конфиденциальной информации.