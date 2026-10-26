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В Москве стартуют первые Международные космические игры

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В Москве 26 октября начинаются первые Международные космические игры — инженерно-образовательные соревнования, посвящённые технологиям освоения космоса. Основной площадкой станет инновационный центр «Сколково», где подготовлены специальные модули для имитации внеземного поселения.

В мероприятии примут участие студенты и преподаватели из восьми стран, включая Россию, Китай, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Мексику, Пакистан и Узбекистан. Всего ожидается около 250 участников.

По условиям соревнований команды должны организовать работу автономного поселения на другой планете. Участникам предстоит обеспечить его электричеством, кислородом и необходимыми ресурсами, а также выполнить исследовательские задания.

Программа охватывает несколько инженерных направлений, включая робототехнику, энергетику, связь, биологию, химию и системы жизнеобеспечения.

Помимо полигона в Сколково, для проведения соревнований задействуют МГТУ имени Баумана, где разместится центр управления полётами. Заключительные мероприятия пройдут в Высшей школе экономики.

Игры организованы в рамках инициативы по подготовке кадров для космической отрасли при участии профильных государственных структур. Соревнования завершатся 1 ноября 2026 года.

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