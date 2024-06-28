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В Москве разрабатывают «нейрокладбища» и «домашние надгробия»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

В Москве в скором времени могут предложить «нейрокладбища» и «домашние надгробия».

В Москве разрабатывают «нейрокладбища» и «домашние надгробия»

Проект прокомментировал председатель совета директоров группы Ritual.RU Олег Шелягов. В своем Телеграм-канале он отметил, что журналисты активно просят прокомментировать «нейрокладбища», но он не успевает ответить всем, поэтому опубликовал сообщение в мессенджере.

В нем говорится, что рассматривается два варианта домашнего надгробия, включая нейрокопии умерших через QR-код либо голографическое переносное надгробие.

«Скажу пока, что мы исследуем, пробуем, экспериментируем» — написал Шелягов.

 

 

 

 

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