В Москве разрабатывают «нейрокладбища» и «домашние надгробия»

В Москве в скором времени могут предложить «нейрокладбища» и «домашние надгробия».

Проект прокомментировал председатель совета директоров группы Ritual.RU Олег Шелягов. В своем Телеграм-канале он отметил, что журналисты активно просят прокомментировать «нейрокладбища», но он не успевает ответить всем, поэтому опубликовал сообщение в мессенджере.

В нем говорится, что рассматривается два варианта домашнего надгробия, включая нейрокопии умерших через QR-код либо голографическое переносное надгробие.

«Скажу пока, что мы исследуем, пробуем, экспериментируем» — написал Шелягов.