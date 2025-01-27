В Москве работают около 1000 «умных» перекрестков

В Москве функционирует около 1000 «умных» перекрестков, которые управляются системой адаптивного управления светофорами под названием «Умный перекресток», разработанной холдингом «Швабе».

Эта система использует детекторы, установленные в дороге, для распознавания транспортных потоков и позволяет светофорам гибко подстраиваться под меняющийся трафик. Это способствует увеличению пропускной способности перекрестков, снижению заторов и экономии времени как для водителей, так и для пешеходов.

Система помогает общественному транспорту, такому как автобусы и трамваи, быстрее преодолевать сложные участки. Также установлены кнопки для пешеходов, которые позволяют активировать зеленый свет, если на дороге нет машин.

Внедрение «умных» перекрестков увеличивает пропускную способность на 25% для городского транспорта и сокращает время ожидания зеленого сигнала для пешеходов на 60%. В среднем транспорт проезжает перекрестки на 25-30% быстрее, а пешеходы ждут зеленого света на 20-25% меньше времени в дневные часы.

Кроме Москвы, «умные перекрестки» также внедряются в Рыбинске, Санкт-Петербурге, Твери, Челябинске и Южно-Сахалинске. С начала проекта в стране уже оборудовано более 1200 таких объектов.

Источник: Ростех.